台中市某運動協會提供槍彈給會員使用，被警方查扣。（南投地檢署提供／廖志晃南投傳真）

台中市某運動協會陳姓會長及張姓祕書，為收取會員會費，吸引會員以105萬元至120萬元不等金額，購買射擊運動用槍枝「專屬使用權」，還可「任由會員」將槍彈攜出槍彈庫房，南投地檢署檢察官偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴。

鄭姓男子持有制式霰彈槍1支，及改造霰彈35顆，到國姓鄉山區打獵，被警方查獲移送地檢署偵辦；鄭姓被告自稱是台中市某運動協會會員，槍、彈都由運動協會提供。

南投地檢署檢察官張姿倩，認為該運動協會任由會員使用槍、彈，事態嚴重，於是指揮南投縣警察局刑警大隊、南投警分局溯源追查，在南投縣、高雄市、台中市多處實施搜索，查扣該運動協會不法外流的制式手槍3支、子彈1700餘發，及槍管、彈匣等槍砲主要組成零件。

張姿倩偵查發現，該運動協會陳姓會長及張姓祕書，明知射擊運動的槍枝、子彈，依射擊相關的國際運動總會競賽規則規定，專供射擊比賽或運動所使用，且射擊運動團體或會員，必須依照射擊運動槍枝彈藥管理辦法規定程序，才能將射擊運動槍枝、子彈攜出庫房。

但兩人為圖協會經營，以便每年收取會員會費，吸引會員以105萬元至120萬元不等金額，購買射擊運動用槍枝的「專屬使用權」，並對外宣稱只要加入會員，即可「任由會員」將槍彈攜出槍彈庫房，使得蔡姓、高姓、謝姓、廖姓及鄭姓會員（均另為不起訴處分）誤認陳某所述為合法行為。

陳姓會長及張姓祕書，在未陳報主管機關及會同槍彈庫房所在地員警清點之下，自槍彈庫房取出槍彈，任由會員於靶場外各地點，從事射擊使用，更由會員自行保管制式手槍、子彈；並於主管機關檢查槍彈前，向會員取回槍彈入庫供檢查。

檢察官偵查終結，將陳姓會長及張姓祕書依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，並發函相關單位，研議射擊團體持有槍彈的流程及檢查等規範，避免類此案件再度發生。

(中時 )