AGM-158 JASSM

就近期來說，台灣空軍不不太可能獲得隱形戰機，但卻很可能獲得替代品。

據《富比士》（Forbes）雜誌網22日報導，台灣正與華府談判，想要採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）低可見度「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM）。而這款飛彈能賦予台灣F-16戰機踹門，遠距突破解放軍防空網的能力。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）指出，隱形空射巡弋飛彈能賦予台灣空軍強大的踹門能力，而這是他們目前所缺乏的。此外，他認為，這類飛彈也能保護台灣飛行員，不受解放軍殺傷力強大的聯合防空系統攻擊。

20年前，台灣藉由F-16，以及幻象（Mirage）2000等美法戰機佔有空優，但20年後，解放軍擁有殲-10、殲-11，殲-16與殲-20等更多戰力較強的戰機，台灣的優勢正不斷流失。此外，中方更部署了數百計俄製S-300，還有自製紅旗-9飛彈等發射器。理論上，它們的射程超過200英里（近322公里），當台灣戰機起飛時，就能發動攻擊。

對台灣來說，當前的防空環境已變得十分嚴峻。美國雖面臨相同的問題，但以研發隱形戰機來因應。儘管台灣在設計並研製傳統戰機，但開發自製隱形戰機幾乎是不可能的。分析指出，就算華府願意冒激怒北京的風險，出售F-35隱形戰機，台灣也難以負擔這款1架高達1億美元（約28億台幣）的戰機。

而要克服那些限制，採購「聯合空對地遠距攻擊飛彈」是可能的方式。這身價達100萬美元的巡弋飛彈最遠射程可達575英里（約925公里），號稱靠著低可見度性能，可穿透解放軍防空網。

分析指出，「聯合空對地遠距攻擊飛彈」可以武裝台灣空軍的新型F-16V戰機，讓這款敏捷的空中纏鬥戰機蛻變為強大的遠攻打擊機。這些戰機可以向解放軍的空軍基地和港口發射「聯合空對地遠距攻擊飛彈」，並攻擊解放軍奪島部隊的最大罩門，也就是補給線。

當然，美國飛彈並不是萬靈丹，就算大買「聯合空對地遠距攻擊飛彈」，也只能滿足台灣威懾對岸所需的部分需求。隨著北京日益強大，台灣想要嚇阻對岸，需要許多長程飛彈。易思安便強調，台灣需要數以千計能遠距精準打擊敵軍船隻，還有陸上目標的武器。

(中時新聞網)