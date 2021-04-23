國民黨立委李德維今國是論壇提到「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」民進黨發言人顏若芳今表示，嚴正要求國民黨江啟臣主席和李德維委員應立即公開道歉，不要「說謊又狡猾，睜眼說瞎話」。

顏若芳表示，若李德維委員沒有吃過萬巒豬腳，他們要鄭重向李委員介紹，屏東萬巒豬腳之所以美味，就是使用新鮮的「台灣溫體豬」製作，屏東縣長潘孟安也特別在臉書澄清，縣政府聯合稽查小組最近5年查核萬巒豬腳，業者使用的全部都是台灣豬，屠宰證明、進貨證明清清楚楚，拜託國民黨不要用謠言來傷害地方產業。

顏若芳說，台灣有句俗語是這樣說的：「沒有吃過豬肉，也看過豬走路」，李委員如果你不知道萬巒的豬腳是用台灣溫體豬做的，「那請去問問你屏東的同黨同志看看，到底萬巒豬腳是不是用台灣溫體豬做的」，不要用這樣毫無證據的謠言來傷害台灣地方的產業，不要讓台灣聞名世界的美食蒙上不白的冤屈。

顏若芳呼籲，李德維委員不要為了個別政黨的政治目的，「說謊又狡猾，睜眼說瞎話」，請國民黨江啟臣主席和李德維委員立刻為傷害萬巒豬腳的造謠言論，公開向全國養豬業者，與所有的萬巒豬腳業者道歉。

(中時 )