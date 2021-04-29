民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒一案，引發社會關注，而他過去的誇張行徑也一一被爆出。至於為什麼趙介佑可以這麼囂張，國民黨立委鄭麗文直言，因為有家族和英系大將、總統府國策顧問黃承國撐腰，甚至連台北市黨部主委吳怡農也得聽他的，而這些在背後操盤的勢力，才是民進黨真正的樣子。

鄭麗文今（29）日在臉書指出，趙介佑家族在民進黨台北市黨部影響力，比我們想像的都大，根據民進黨黨章第十條，每個黨部都設有兩個重要的運作組織：執委會與評委會，黨部運作真正處理執行者就是執行長，也就是趙介佑的姑姑趙心瑜；而黨部紀律懲處者頭頭則是評委會召集人，是趙介佑的爸爸趙映光；趙介佑則是2016年民進黨台北市黨部黨代表，更在2014年擔任「選舉對策委員會委員」，掌控台北市所有民進黨籍參選人的生殺大權。

此外，根據趙心瑜在臉書上公開的「家庭好朋友」名單，鄭麗文發現，其中包含英系大將黃承國和多名民進黨高官。

趙介佑的姑姑、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜。（圖／摘自趙心瑜臉書）

鄭麗文表示，趙介佑有槍砲、毒品、詐欺、恐嚇取財等前科，進出派出所是日常，且對自己參加幫派這件事毫不避諱，多次在個人臉書及IG上表明自己的兄弟情，並公開上傳持有多把刀械、聚賭、探望借提人犯的照片，視法律和檢警為無物。

在此次毒品案中，趙更在羈押期間拿到其他人的筆錄，鄭麗文質疑，難道沒有串供之虞嗎？且北投分局淪陷不是第一次，幫派份子早成警察老大；而趙介佑膽敢向北投分局興師問罪，鄭指出，原來是因為，其父趙映光就是北投分局顧問團的團長。

趙介佑和父親趙映光同為民進黨員。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

鄭麗文怒問，什麼時候，台灣已變得黑白兩道分不清？有黨證所以加入黑道也沒關係？反正警察也不敢辦？就算警察真的不敢辦黨員，民進黨高層也能放任自己的小孩這樣胡作非為嗎？難道完全執政就能完全放任、完全腐敗嗎？

至於吳怡農，鄭麗文說，只是清新政治的幌子，這些在背後操盤的勢力才是民進黨真正的樣子，從黑白勾結、官官相護到目無王法，她痛批，完全執政的民進黨簡直爛到根、傲慢至極。

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(中時新聞網)