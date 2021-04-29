趙介佑和父親趙映光同為民進黨員。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪，訊後遭聲押；此案引發高層震怒並明示「開鍘」；民進黨中央傍晚罕見連發兩次新聞稿，內容強調，此案已嚴重影響本黨名譽及形象，民進黨中央黨部再次表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。

民進黨台北市黨部今下午召開執委會，決議將趙姓黨員除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分；民進黨中央第一次發出新聞稿表示，黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待。

但是此案已經引發高層震怒，台北市黨部主委吳怡農下午對外表示，執委會先提案，接著評委會啟動調查，可能做出除名的處分，由於趙映光是評委召集人，必須迴避此案，將由評委推一位代理主席主持討論，預計下週將再召開會議。

約40分鐘後，黨中央再度發新聞稿，不僅表態要將趙介佑除名，且要求「迅速」完成除名。強調與台北市黨部「除名」處份態度一致。

民進黨發言人顏若芳晚間表示，此案社會高度關注，黨中央也同樣重視。雖然趙姓黨員隸屬台北市黨部，目前已由台北市黨部依循黨章及紀律評議裁決條例規定進行處置。

顏若芳強調，此案已嚴重影響本黨名譽及形象，民進黨中央黨部再次表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。

(中時 )