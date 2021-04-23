搶攻端節送禮各出奇招，香格里拉台北遠東國際大飯店今年首度與頂級干邑品牌軒尼詩攜手打造創意聯名款 X.O軒尼詩核桃地瓜粽及奢華禮袋，更是獨具品味，外包裝以時尚與實用兼具的保冷袋和托特包概念設計，繽紛色彩搭配優雅圖騰，勢必再度掀起搶購風潮。

今年四款端節禮袋的設計，仍選用廣受歡迎可重複使用的環保袋與托特包，環保袋亦有保溫功能，兼顧實用與時尚，無論是外型或是繽紛春夏色彩都令人眼睛為之一亮。其中「豪華粽情禮袋」特別以Pantone 2021年度代表色，「亮麗黃」為主色，點綴「極致灰」牡丹花卉圖騰，高雅大方。

不僅如此，提帶特別採壓釦設計可自行調整長度，尺寸規劃則可放置方形保鮮盒的大小，實踐永續環保概念！豪華粽情禮袋內含五顆粽子，鮑魚蟹肉粽與外婆粽各乙顆、燒鴨蛋黃粽兩顆及紫米奶黃流沙粽乙顆。

有鑑於去年水桶包款及托特包款的粽袋造成消費者搶購，連展示品也在端午節前兩週即被搶購一空！今年飯店再度推出新配色搶市，貴族藍搭配亮橘色的牡丹花，吸引包色控的消費者再購入收藏使用。

想品嘗到年度新款美粽口味推薦「端午美粽禮袋」，內含一顆梅菜干貝燒肉粽、醫顆五穀米牛肚菌素粽、兩顆外婆粽和一顆紫米奶黃流沙粽；喜愛水煮式的南部傳統粽口感的消費者則可參考「南北香粽禮袋」，內含兩顆台南傳統粽，一顆燒鴨蛋黃粽、一顆外婆粽以及一顆紫米奶黃流沙粽。

最後壓軸款則是限量推出100組的「香傳極品禮袋」，手提袋設計別具巧思，取自傳統習俗的虎符纏臂、繞蛇顯威及祥龍升天等中國吉祥圖騰元素，輔以五彩掛飾色彩以保端午時節平安。而手提袋採用回收再利用的環保天絲帆布，可當重複使用之購物袋或野餐袋響應環保。此禮袋內含香傳廚神-鮑魚菌菇鵝肝醬裹蒸粽乙顆、聯名款X.O軒尼詩核桃地瓜粽兩顆、X.O軒尼詩干邑白蘭地禮盒(50 ml)、台灣紅玉茶葉乙罐 (36g)。

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(中時 )