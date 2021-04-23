新保(9925)事業群跨足長照產業，新保枋橋公共托老中心在今日正式開幕。新保指出，據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲，有長達8年可能是處於失能或失智狀態，不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政壓力極大。正因為情勢日趨嚴峻，更需要嚴肅面對，讓年長者在自己最熟悉的社區養老，讓社區中心成為長者的第二個家。

新保枋橋公共托老中心除了提供日間照顧服務，並運用科技打造人性化、貼心且安全的在地空間。從出入口設置體溫監控，結合門禁管制的人臉辨識系統，活動型的防疫機器人隨時感應洗手、抗菌噴霧並做整體使用環境的空氣濾淨，透過前瞻科技應用，以環境淨化系統，能有效消除環境異味與殺菌，讓防疫更全面；此外友善浴室也設有防跌倒偵測裝置，隨時確保長輩的動態安全。

在日常活動規劃部分，設計喚起服務對象生命過程記憶的活動，從中發展興趣及啟發潛能，讓長者持續活躍，達成自立生活的願景，讓每一位參與其中的長輩融和入社區共生當中，使子女得以安心上班，家庭照顧者獲得喘息機會，日照長輩獲得健康促進活動以延緩退化速度。

今年3月新竹縣政府與社團法人新竹縣中華照護者關懷協會、新保及智慧時尚股份有限公司攜手合作，「110年度新竹縣獨居老人在宅緊急救援通報服務」，協會採用新光保全的Care U雲端居家照護服務，完善的緊急通報處理服務，24小時遠距照護即時回應，同時當失智長輩自行外出時，藉由穿戴GPS手錶裝置的SOS求救功能，可遠端追溯每個配戴者軌跡，如遇走失或緊急事件，按下求救按鈕尋求救通報。

(時報資訊)