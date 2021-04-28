台北市長柯文哲拋出「街道正名」議題引發各界關注，由於涉及現行法令的修改程序，媒體受訪才又表達與「修憲門檻」一樣極高，隨意拋出政治議題風向給執政當局，凸顯的是柯P正名背後的「大話政治」。

柯市長面對最後一任的施政危機已經浮出檯面，包含警政治安、地方創業、文化自製、三橫三縱等政策皆華而不實，如今竟然關心「街道正名」議題，恐怕是有意去分化目前政府積極的內政改革力道，目的就是以民怨來構陷中央於不義。

如今柯P面對公共政策缺乏「法學常識」，先將自己地方要務的大巨蛋列為「五大弊案」之一，無端引起政治紛爭，一度直言法律訴訟將會導致雙方以「假扣押」相互掣肘，甚至當初還以「政治柯南」欺世盜名。爾後異想天開企圖透過新書解套，反而印證自己言行不一。柯P身為政治人物不僅失格且毫無政治誠信。

柯P在2014年以白色力量之姿登上台北市長寶座，2018年因為失去政黨奧援而驚險獲勝，2019年建立自己的政治圖騰並高調組黨，2020年為了總統大選來積極布局，進而拉幫結派甚至接受雙重黨籍。柯P早已失去第三勢力中道力量，不僅將台北市政府轉型為台灣民眾黨，還將藍綠陣營的統獨路線關在政黨惡鬥的高牆之中，自己卻坐收漁翁之利。柯P一路從政治素人淪為政治掮客，為了選舉利益大搞政治外遇，對藍綠惡鬥嚴厲批判，卻又藍綠通吃招兵買馬。柯P面對政治議題始終苦無價值路線，如今只能利用「柯P」擅長的鐘擺策略操弄「街道正名」獲取聲量。

他對於政策論述一向缺乏中心思想，往往對於公共議題望文生義，如果明知「街道正名」非地方要務，對於中央政府而言也須完整配套，那麼這樣的公開發言恐怕已是司馬昭之心。語藝學(Rhetoric)中亞里斯多德批評分析政治人物的公共演說，認為演說者的個人特質比起論述重要。回想柯P從五大案中節節敗退，不時又以個人觀感取代公共行政的實質論述。這無論在特質或論述已無法取信於民，如今再蹭中央施政也不會讓民調起死回生。

如今他拋出正名議題無疑再現「大話政治」，明顯就是想構陷中央於不義，只是為了個人民調的政治操作，在民眾心中已經淪為言語上的巨人。

（作者為新聞研究所學生）

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