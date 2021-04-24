台中7歲黃姓男童，21日到私人道館上柔道課，遭學長、教練輪流重摔20多次後，疑因腦震盪當場嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經開顱手術後呈現腦死，未來可能成為植物人。男童父親透露，醫生幫兒子開刀時，訝異兒子腦傷嚴重猶如「被車撞到」一樣。

黃姓男童家屬出示影片指控，身高多出男童1個頭的學長，拉著黃童練習側摔、過肩摔，黃童半推半就求饒，仍被學長強拉側摔，趴在地上無法起身。陪同上課的黃童舅舅說，外甥才學柔道兩周、共上8次課，疑還未學會護身倒法，事發當晚就被學長摔了20多次，教練也出手至少7次。

警方獲報偵辦，何姓教練偵訊時坦言，的確有對男童側摔但屬合理訓練範圍，並無過當。警方表示，初步認定黃童身上的傷是新傷，因此依業務過失致死傷害罪送辦教練。至於重摔黃童的10歲學長是否有傳訊必要，有待檢察官指示。

男童的舅舅陪姪子上課，不料卻目擊慘況發生，他表示姪子當晚上課時多次作嘔，教練竟無情表示「以後上課前別讓他吃這麼多」，接著還點名2名學長輪流摔孩子，無視黃童不斷求救。

黃童舅舅控訴，教練放任學員重摔外甥，外甥已雙膝跪地求饒，仍不為所動，最後躺在地上沒有反應，他趨前發現孩子臉色、嘴唇發白且眼睛翻白，趕緊送醫急救。

黃童急診時意識昏迷，有抽搐、瞳孔放大及顱內出血狀況，緊急開刀後，生命跡象不穩定，目前昏迷指數僅有3，呈現腦死，未來可能成為植物人。據ETtoday報導，黃童的父親透露，醫師替兒子開刀時對他們說：「哇這個很嚴重，（跟）被車子撞到的樣子一樣。」

男童父親說，家人原本想放棄急救，但拔管後仍有呼吸心跳，醫生認為男童求生意志強烈，希望家屬不要放棄，而男童父親見此狀況既心疼又不捨，猜想或許兒子想等教練一個道歉，所以不願意離開。

(中時新聞網)