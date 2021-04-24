海底撈事件國會版？立院新設監視器爆「對準在野黨」 陳玉珍轟：根本國際大醜聞！

在野黨質疑立法院於在野黨黨團辦公室大門口新設監視器，欲政治偵防，雖然立法院否認，不過國民黨立委賴士葆仍在臉書發文強烈質疑，表達震驚！憤怒！強調將訴諸國際社會，正視台灣在野國會議員被執政當局剝奪言論自由的事情。

賴士葆說，蔡政府全面執政竟然進行全面監控，行徑令人髮指。在野黨團的走廊上剛剛新增一倍的監視器，對立委進行遠端監控收音，所有談話甚至輕聲細語都被全都錄收音。還有遠端APP收看功能、人臉辨識功能、40公尺外的紅外線感應等等監控設備。這樣鋪天蓋地的監控在野黨立委，把立委當成公敵，當成準犯罪嫌疑人，是一個號稱民主自由國家應當有的作為嗎？

他說，政府再怎麼攬權霸道，怎麼可以剝奪在野黨立委的言論自由或侵犯他們的隱私，這樣公然的監控立法委員，比白色恐怖時代的警總、祕密警察更令人震懾，因為裝設數位機器，鋪天蓋地的偵測蒐集聲音影像，所有言行舉止無所遁形，這在全世界民主國家是一個駭人聽聞的舉動。為了捍衛自身的權益，他一定會訴諸國際社會來正視台灣在野國會議員被執政當局剝奪言論自由的事情。

立法院近期以國會安全監控系統汰換名義，在各黨團辦公室前走廊新增、加裝監視器。（趙雙傑攝）

賴士葆指出，無端地對立委和助理進行監控收錄聲音和影像，已經逾越法律的權限，請問蔡英文和蘇貞昌，你們過去學習的法律專業所認知的民主自由人權，怎可因為執政掌權就全然扭曲？陳菊掌管國家人權委員會時說要讓人民活著沒有恐懼，現在連立法委員的言論自由都被監控，更遑論升斗小民，請問陳菊：以國安之名就暴斂橫行剝奪人民言論自由，合法嗎？

【全程影音】立院新設監視器對準黨團辦公室？ 藍委怒轟政治偵防卑鄙可恥

(中時 )