我國目前只有AZ疫苗，但打氣不佳，據統計，截至昨天為止，共有4萬2523人接種，昨天單日接種人數達3253人，其中自費疫苗占比逾半數達1784人接種。

據統計，接種人數最多仍是最先開放的「責任醫療院所醫事等相關工作人員」累計達2萬8717人接種、自費對象以5131人次之、診所則以3991再次之。

開炮中央因應疫情要治本 柯文哲：完全不知疫苗何時有！

(中時 )