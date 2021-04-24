單日3253人接種疫苗 自費疫苗占逾半數 14:502021/04/24 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國目前只有AZ疫苗，但打氣不佳，據統計，截至昨天為止，共有4萬2523人接種，昨天單日接種人數達3253人，其中自費疫苗占比逾半數達1784人接種。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國目前只有AZ疫苗，但打氣不佳，據統計，截至昨天為止，共有4萬2523人接種，昨天單日接種人數達3253人，其中自費疫苗占比逾半數達1784人接種。 據統計，接種人數最多仍是最先開放的「責任醫療院所醫事等相關工作人員」累計達2萬8717人接種、自費對象以5131人次之、診所則以3991再次之。 開炮中央因應疫情要治本 柯文哲：完全不知疫苗何時有！ 訂閱影音： 中時新聞網 牛結節疹疫苗運抵花蓮 優先替2500頭乳牛接種 相隔72天再現本土確診案例 蘇貞昌提醒防疫別鬆懈 (中時 ) #接種 #單日 #32 #53 #自費疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中捷綠線25日正式通車 12機車停車場同步收費 04:102021/04/24 地方新聞 菲律賓台商猝死北巿防疫旅館 確診染新冠 14:102021/04/24 生活 航空業逾萬人 長榮華航不到千人接種 04:102021/04/24 焦點要聞 美恢復建議施打嬌生疫苗 但須加註安全警語 08:212021/04/24 國際 連14紅 3月工業生產指數創新高 04:102021/04/24 財經要聞 陸港觀盤－港股配股集資活動增加，大盤暫難突破 04:102021/04/24 全球財經 華航機組員 持續謹守防疫規範 04:102021/04/24 焦點要聞 通膨指數上揚 鋼鐵、航運火熱 10:002021/04/24 財經 醫療險理賠一站通 5月3日上線 04:102021/04/24 金融．稅務 2台籍機師 皆感染英國變異株 04:102021/04/24 焦點要聞 專家批 機師國外被檢出 防疫慢半拍 04:102021/04/24 焦點要聞 生活熱門新聞 明起連雨5天 下周鋒面到雷雨區曝光 - 生活 機師小孩染疫其他家人卻沒事 指揮中心曝可能感染源 - 生活 日月潭又見178年前道光墓碑 居民近看愣：恐未遷葬 - 生活 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 菲律賓台商猝死北巿防疫旅館 確診染新冠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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