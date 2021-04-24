新北市1名科技公司工程師與妻子小芳（化名）結婚7年，在2019年發現妻子與另名男子外出至台中看演唱會，之後還同住1房過夜，他事後追查發現對方男子竟是他公司鄰座同事，氣得告上法院；該同事辯稱與小芳僅是好友，同住1房是擔心對方安危，強調沒有同床睡，但法院認為此舉已超出正常男女關係，判他須賠償元配15萬元定讞。

判決書指出，男子2012年與小芳結婚，婚後育有1女，他原本認為夫妻生活一片融洽、幸福美滿時，竟在結婚7年後、2019年某日時發現小芳徹夜未歸，追查之下才發現她與自己公司的1名同事共同外出至台中看演唱會，2人還住在同1間房；男子還發現小芳經常與該同事傳曖昧簡訊，包含「是你太想我，然後又踩煞車」、「我在你旁邊，睡很好啊」等內容，他最後崩潰提告侵害配偶權。

不過該同事辯稱，他與小芳一同前往台中看演唱會，當晚擔心小芳安危，因此才會同住1房，但是睡不同床，且強調小芳曾多次鼓勵他交往其他女子，2人僅是好友關係；他也反過來指稱元配男子與小芳長期感情不睦，且婆媳關係緊張才會導致2人婚姻破滅。

法院參酌2方說詞後認為，小芳當晚入住的飯店為「安心旅店」，且當晚她並無喝醉或意識不清，客觀上獨住一房並不會有任何危險，而同住1房雖沒有明確通姦證據，但此舉依社會一般觀念來看已明顯逾越正常男女關係，判該同事須賠償元配男子15萬元，全案定讞。

(中時新聞網)