台上歌手勁歌熱舞，台下揮舞螢光棒，場面嗨翻。（張妍溱攝）

南投縣議員張嘉哲（右2）、賴燕雪（左1），新竹市議員吳國寶（右1）、文化局副局長李玉蘭（左2）等，大家齊聚公益演唱會，感謝志工辛勞。（張妍溱攝）

由主辦單位旺旺文教基金會、中國時報與南投縣政府文化局合辦，「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，25日在南投縣文化局演藝廳登場，近千位志工湧入，場外仍有歌迷買不到票進場，活動開始台上歌手熱力開唱，台下聽眾揮舞螢光棒，聽得不亦樂乎。

「台一線」東諺、阿文熟男組合一現身、勁歌熱舞嗨唱「我的歐兜賣」，台下觀眾熱情尖叫，一片螢光棒海，炒熱現場氣氛；邀請到民雄、台語歌姬邱芸子、澎澎、勵志台語歌王阿吉仔、小江惠陳思安、張涵雅等知名歌手，輪番上陣演出。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，南投縣政府積極推動志願服務，藉由公益演唱會活動，慰勞平日辛勞社會奉獻的志工們，傳遞「人人為我 、我為人人」的社服概念；近千位南投縣文化、社福、衛生、環保、教育等各局處的志工參加活動，氣氛溫馨。

南投縣政府文化局副局長李玉蘭說，感謝所有志工對社會服務，無怨無悔、默默付出，「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，已經舉行多年，深獲志工們喜愛，去年因防疫期間，演唱會入席人數減半，今年全場開放，踴躍參加，大家看見舞台上熟悉的歌手演唱，相當興奮，彷彿回到年輕時光。

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會南投場爆滿，志工們熱情難澆熄，為落實防疫，入場前測量額溫、戴口罩等，現場贈送LED燈螢光筆，讓會場「星光點點」。

(中時 )