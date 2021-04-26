印度深陷疫情危機，連續數日單日確診破30萬人，印度總理莫迪周日呼籲國人儘快接種疫苗以及採取謹慎防疫措施，並形容這場染疫「風暴」已撼動印度。有鑑於印度醫療體系崩潰，美、英、法、德皆承諾提供緊急援助。

美國表示，將立即提供印度一款新冠病毒疫苗的原料，另還將運送治療藥物、快篩試劑、呼吸器等醫療設備和防護裝置。德國外長Heiko Maas 26日（周一）也表示將提供氧氣、醫療援助至印度。德國防部發言人指出，外交部已要求軍方提供行動氧氣生產設備和其他裝置送往印度。

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