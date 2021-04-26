丫頭很有副業頭腦，經營副業有成。（摘自臉書）

演藝圈投資副業有成的藝人詹子晴（ㄚ頭），3年多前成立手搖飲品牌「不要對我尖叫」，已擴充到全球超過300家店，26日卻被台北市政府衛生局抽查出台北中山區手搖店的「乾燥玫瑰花瓣」檢出殘留農藥不符規定，目前已被通知下架，將可處6萬元以上2億元以下罰鍰。對此，丫頭回應表示：「我們發現檢驗不合格，立刻當下就已經請全部門市停賣，並將全部門市的貨都全數退貨給廠商處理。並要求廠商檢驗合格為止。」

今天正忙著錄《大老闆聯盟》節目的丫頭也強調，「玫瑰商品已經停賣好一陣子了，所以客人可以放心。且目前廠商已經跟衛生署提出最新的報告是沒有問題的。我們會再確認好商品沒問題才會使用」，她說目前沒有收到罰鍰，因為他們也是一知道有問題就已經立刻停賣並且請廠商負責。她過去受訪或臉書等社群發文時便經常強調，「不要對我尖叫」就是想讓大家喝到健康又可以好喝的飲品，意外被檢出原料殘留農藥，便立馬火速處理。

(中時 )