全坤建配發去年度股利 每股為現金1.5元 17:022021/04/26 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全坤建（2509）今（26）日召開董事會決議去年度股利，每股擬發放1.5元。 全坤建今天董事會決議分派股利案，每股擬配發盈餘分配之現金股利1元，以及資本公積發放之現金0.5元，合計共1.5元現金。 去年全坤建營收達13.38億元，稅前淨利2.7億元，本期淨利2.31億元，歸屬於母公司業主淨利為2.32億元，EPS為1.03元。 《百貨股》淘帝-KY去年每股虧20.31元 趕路拚回一般交易 《半導體》MCU太旺 盛群Q1每股賺1.54元寫次高 (工商 ) #全坤建 #股利 #現金 #每股 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯博投信董座 翁振國以衝刺短跑心境 面對客戶需求 04:102021/04/26 企業經營 《其他股》嘉威除息 填息率逾8成 11:432021/04/26 財經 《盤中解析》傳產續旺 大漲200點再攀峰 12:002021/04/26 財經 《類股》漲價題材＋基本面 多頭「纜」牢牢 14:332021/04/26 財經 杜元坤膝軟骨再生臨床治療 完成收治30位病人 09:052021/04/26 健康 中和環球威秀影城5／14開幕 500人免費看《玩命關頭9》 14:502021/04/26 娛樂 《光電股》揚明光Q1每股淨損0.28元 全年毛利率拚增 08:362021/04/26 財經 《櫃買市場》竹陞送件申請上興櫃、金麗科今起人工撮合 08:362021/04/26 財經 蘆竹防宣分隊成立20週年 感謝防宣姐妹無私奉獻 12:102021/04/26 寶島 中油下巴陵地區建加油站 為偏鄉提供加油服務 15:362021/04/26 寶島 《半導體》今年營運握勝券 宇瞻振奮嗨高價 11:432021/04/26 財經 財經熱門新聞 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 長榮、中鋼都沒抱住 眼睜睜看別人賺翻倍 韭菜慘哀號7字 - 財經 新台幣強升1.52角 收27.959元再現27字頭 創近24年新高 - 財經 - 中央社 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵、航運後 下一波噴發股曝光 散戶別脫隊了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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