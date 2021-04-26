全坤建（2509）今（26）日召開董事會決議去年度股利，每股擬發放1.5元。

全坤建今天董事會決議分派股利案，每股擬配發盈餘分配之現金股利1元，以及資本公積發放之現金0.5元，合計共1.5元現金。

去年全坤建營收達13.38億元，稅前淨利2.7億元，本期淨利2.31億元，歸屬於母公司業主淨利為2.32億元，EPS為1.03元。

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(工商 )

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