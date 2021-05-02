台南市永康區4名國中生今年2月9日深夜在一家超商外聚會，疑似聊天聲量太大，遭1名路過的外籍移工指責，4人心生不滿，兩兩無照騎車互載，追逐騎車離去的男性移工，出腳踹翻行駛中的對方機車，自己也失控摔車，過程全由後方雙載的國中生以手機拍下，上傳網路經轉載後，網友一片撻伐，不僅引警察上門，還驚動學校關心。台南地院簡易庭日前審理後，依共同加暴行於人，將4名國中生各裁罰5000元罰鍰，仍可上訴。

根據調查，4名出腳踹翻移工機車的國中生，其中3人為國小同學，2月9日晚間趁寒假一起到超商聚會敘舊，卻不滿路過的移工出言指責，決定報復。

雙載2屁孩騎車追上外籍移工機車狠踹。（圖／翻攝自台南爆料公社臉書）

4名國中生騎兩輛機車，兩兩互載，從後方追逐騎車的移工，李姓少年載著楊姓少年，逼近行駛中的移工機車，楊男腳踹對方機車，移工翻車倒地，兩少年互載的機車也因後座力作用，失控摔車。

踹車過程全被後方的國中生以手機拍下，上傳網路。從短短18秒影片畫面中可見， 一輛雙載機車在綠燈後立刻催油門，迅速追上前方駕駛電動機車的外籍移工，坐在機車後方男子，立即伸出右腳猛力一踹，使得外籍移工整個人瞬間噴飛在地，頭上安全帽也跟著掉落。 由於踹移工的男子力道過大，整輛機車失控也跟著倒地，2兩名男子硬生生被壓在機車底下，離譜行徑全被一旁的人錄下。

影片傳開立刻引發網友不滿，隨即也肉搜出雙載騎士的臉書，網友們紛紛憤怒大罵「報應總是來得特別快」、「如果被踢的是我家人，你們倆下半輩子輪椅上過活吧」、「為什麼踹人還要踹到自己摔車呢，亂踹報應馬上來」、「我的天，都要過年了！？真不怕被收走耶」。

經過轉載，網友留言罵翻「人家遠離家鄉來台灣工作，怎麼可以這樣殘忍對人家」、「屁孩真的很智障」、「踹人還自己跌倒」，網友並嗆要肉搜4人。

警方事後陸續通知4名少年到案說明，發現4人皆是15歲的少年，有家長陪同到場，先依照社維法開罰，無照騎車部分仍開單，並依社會秩序維護法函送偵辦。

台南地院簡易庭審理後，認為4名少年騎車對外籍移工施以暴行，心態值得譴責，考量均為未滿18歲未成年人，仍就讀國中，心智尚未成熟，且犯後坦承犯行、態度尚可等情狀，最終依共同加暴行於人，將4人各處罰鍰5000元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)