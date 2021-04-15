Youtube演算法相當神奇，不時會跳出多年前就上傳的古老影片，但這些舊片有時會突然爆紅，甚至比當初還火熱。譬如近期又跳出一段2020年11月的行車紀錄器影片，只見2名年輕人騎機車雙載，高速從路邊竄出，但下秒立即壓到路邊三角錐翻車摔倒，兩人在地上翻滾一圈。雖然是舊片，但依舊逗樂眾多網友，紛紛笑稱：太療癒、看10次笑10次。
臉書粉絲專頁《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一段2020年11月5日的影片，2名年輕人機車雙載，高速從路邊竄出，但下秒馬上歪斜壓到路邊擺放的三角錐，兩人翻車摔倒在地上翻滾一圈站起，狀似痛苦地摸著自己的腿。
這段短短20秒的屁孩騎車耍帥片，似乎不管經過多久都能逗樂網友，紛紛留言表示：「舒暢~~」、「為什麼我看了一小時還在笑....」、「看了十幾次，也笑了十幾次。沒那個技術耍什麼帥啊，好好騎車很難嗎！」、「今日最療癒影片」、「觀眾表示開心！」、「87分，再高都不行了XD」、「猴子踩到香蕉皮了」、「笑到噴熟熟」。
(中時新聞網)
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