北區水資源局為解決庫區原水高濁度影響供水問題，在石門大壩左岸增設分層取水工，該工程完成上、中層取水口，近期適逢乾旱，北水局派人進駐展開下層取水口工程，如果水位暫未回升，預計5月下旬前完成。

北水局副局長郭耀程指出，分層取水工工程主要是2004年艾莉颱風登陸時，造成石門水庫原水濁度飆升，使桃園地區停水長達18天，為解決庫區原水高濁度將影響供水問題，在石門大壩左岸增設分層取水工，採豎井設置標高220、228 236 公尺共三層取水口，可視庫區水質狀況分層取水，在高濁度期間取代標高195 公尺的石門大圳取水口。

郭耀程說，該工程在2006年動工，歷時3年半施工，完成啟用上、中層取水口，唯獨標高220公尺的下層取水口，前提得在庫水低於標高218公尺才能進場作業，至今遲遲未能完工，雖然曾在2011及2015年水位下降時進場作業，但因後來集水區連續下雨，水位因而回升而作罷。

他表示，石門水庫水位在今年4月26日已降至216.63公尺，北水局在4月23日水位低於218公尺時，備妥施工機具進場作業，如果水位暫未回升，預計可在5月底前趕工完成，下層一旦完成，未來石門水庫遇到颱風、豪大雨時，可運用這三處取水口供水，排除庫區濁度升高影響供水因素，讓石門水庫供水更穩定。

(中時 )