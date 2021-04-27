京城銀(2809)董事會通過2021年首季合併財報，受惠本業營運續旺及呆帳回沖挹注，稅前淨利27.57億元、稅後淨利24.23億元、每股盈餘（EPS）2.17元全數改寫新高，該行對今年放款成長動能審慎樂觀，將在維持資產品質前提下追求成長。

京城銀股價近日穩步向上墊高，今（27）日開高後穩揚逾2％，最高上漲2.35％至41.45元，挑戰1月中觸及的2年高點41.5元。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超244張，昨（26）日轉為買超416張。

京城銀首季合併淨收益27.36億元，季增4.45％、年增達75.4％，改寫歷史次高。稅前淨利27.57億元，季增達34.58％、年增達1.68倍，稅後淨利24.23億元，季增達34.18％、年增達1.71倍，每股盈餘2.17元，三者全數改寫歷史新高。

其中，京城銀首季利息淨收益13.79億元，季減0.97％、年增達11.6％。手續費淨收益5.14億元，季增5.61％、年增1.07％。其他收益8.42億元，季增達13.89％、較去年同期虧損1.85億元顯著轉盈。

京城銀表示，3月利息淨收益延續近期成長態勢，其他收益較2月跳增、且較去年同期大幅轉盈，主因去年同期受疫情及油價造成整體市場劇烈波動衝擊，今年則受惠股市持穩高檔、IFRS預期信用減損回沖，以及大同旗下綠能路竹廠拍賣回收7.68億元呆帳挹注。

展望今年，京城銀董事長戴誠志先前法說時認為，雖仍需觀察疫情及貨幣2大關鍵因素，但對今年放款成長動能維持審慎樂觀，預期仍有足夠成長空間，資產品質亦可維持穩健水準，將在維持資產品質前提下追求成長。

京城銀2020年合併淨收益89.06億元、年增4.87％，稅後淨利54.9億元、年增達61.51％，改寫歷史次高，每股盈餘4.9元則創新高。該行決議擬配息1.8元，戴誠志說明，主要考量一致性及穩定性2大重要指標，希望未來5～10年均能維持此水準並穩健增加。

(時報資訊)