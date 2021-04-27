今天是前總統馬英九宣布將核四封存7週年，民進黨發言人周江杰今表示，7年後今天，馬英九跟國民黨，卻無視危險核四安全及萬年無解的核廢料問題，推動並響應重啟核四公投，應先去問所有國民黨縣市長，看有誰願意承受核四的風險，不要當一個不負責任的政黨。

周江杰指出，當年因台灣反核民意高漲的龐大壓力，馬英九又不願面對核四何去何從的問題，就以「為下一代保留選擇權」為由，宣布「封存核四」，把難題留給下一代去解決。

周江杰說，馬英九跟國民黨在核四立場變來變去，反觀民進黨執政五年，推動能源轉型，不但積極發展空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣，使其發電量增加了20％，火力發電的空污排放量減少了55％，未來更預計要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27％。

他說，2016年到2020年，台灣綠能建置發展量預計2025年佔比將達到20％，並如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。

周江杰指出，民進黨政府努力解決前朝留下來的能源問題，小英總統任內大力發展能源轉型，讓其他替代能源有顯著成長，讓國內電力備用容量率從馬英九留給新政府最低點的1.64％，回升到法定的15％，讓台灣供電穩定，我們更有能力拒絕核四。為何馬前總統和國民黨現在卻又想以重啟核四，讓台灣的能源轉型走回頭路？

(中時 )