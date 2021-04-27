陳姓女子在第10屆立法委員選舉期間，對當時中市第3選區的立委候選人楊瓊瓔不滿，於2019年12月10日晚間在臉書發文指稱發表：「豈止用台中市府公帑養網軍，以前我還當面遇過鄰長在家鄉左鄰右舍幫楊瓊瓔發放賄選款」等文字，涉傳播不實之事，毀損楊的社會評價、影響選民投票，台中地院依違反《公職人員選舉罷免法》判刑2月，得易科罰金，褫奪公權1年，可上訴。

49歲陳女因對楊瓊瓔不滿，於2019年12月10日晚間在台北市住處，到網路臉書張貼發表：「豈止用台中市府公帑養網軍，以前我還當面遇過鄰長在家鄉左鄰右舍幫楊瓊瓔發放賄選款」等文字，楊以陳女傳播不實之事，使不特定人得以上網閱覽，足以毀損她的社會評價，並影響選民投票等原因提告。

陳女到案時坦承在臉書張貼發表相關文字，但矢口否認違反《公職人員選舉罷免法》，辯稱她曾遇過鄰長，跟左鄰右舍交談並遞錢，而且鄰長也把錢往她手裡塞，要求她投票給楊，但事後又改口指稱，該人並非鄰長。

台中地院簡易庭法官認定，陳女為圖使楊不當選，在臉書網站張貼發表不實文字，使選民對楊產生負面評價，不僅侵害她個人名譽權，更挑起惡意攻訐的選舉手段，已不利民主政治正常發展，審酌她自白犯罪及犯後態度、但未與當事人調解或和解，判處徒刑2月，得易科罰金，褫奪公權1年。

(中時 )