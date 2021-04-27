福斯汽車（大陸稱大眾汽車）27日表示，該公司位於合肥的大眾安徽MEB（模組化電氣化工具）工廠正式開工建設，預計於2022年年中竣工，首款車型將於2023年下半年投產。

路透報導，根據福斯汽車官網的新聞稿指出，該工廠是繼上汽大眾安亭與一汽－大眾佛山的MEB工廠後，該集團在大陸建立的第三座純電動汽車工廠，該廠在未來的生產中將採用綠色能源；到2025年，大眾汽車集團（中國）計畫每年可交付約150萬輛新能源汽車。

福斯指出，預計到2025年，大眾安徽將雇用約500名員工，主要為研發及工程創新人才。

2021年3月，福斯汽車公布最新的「加快（Accelerate）」戰略，計畫到2030年，將純電動車在歐洲汽車總銷量中的比例提高逾一倍。也就是純電動汽車占其歐洲汽車總銷量的逾70％，在中國和美國占逾50％，以加快向電動汽車轉型。

(工商 )