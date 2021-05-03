中國2021年第一季對日本出口電動汽車激增逾八倍，其中大多數從中國向日本出口的純電動汽車（EV）是上海工廠生產的特斯拉（Tesla）乘用車。

新浪財經報導，據日本財務省的貿易統計資料顯示，中國對日本的純電動汽車出口正迅速增長，2021年第一季的實際出口量為879輛，較2020年同期的96輛增長逾八倍，其中上海工廠生產的特斯拉占了大宗。

2021年年初，特斯拉的主要車型Model 3的生產地從美國工廠轉移到中國工廠，同時在日本大幅降價產生了影響。第一季中國對日本的電動汽車出口額增長，達到約29.49億日元，超過了2017年至2020年四年間的總額約17.38億日元。

此前，從中國出口到日本的純電動汽車主要是2人座的超小型車，據貿易統計，2018年至2020年間，每輛車的單價約為60萬日元至80萬日元。

隨著特斯拉上海工廠的生產走上正軌，中國國產Model 3從2021年開始出口日本。再加上特斯拉降價後拉抬買氣，都讓日本進口電動車因此大增。在日本Model 3的起售價（含稅）從2021年2月的511萬日元降價16％至429萬日元。中間價位的Model 3從655.2萬日元降價24％降至499萬日元。

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