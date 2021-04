加密貨幣市場從去年下半年起掀起投資熱潮,其中比特幣今年以來漲幅最高將近翻倍,這也讓不少投資人資產大躍昇,甚至電動車大廠特斯拉2021年首季財報也指出,透過數位貨幣資產交易賺取1.1億美元。在2008年金融危機當中,資產損失超過9成的美國著名基金經理Bill Miller,如今透過比特幣以及投資電商巨頭亞馬遜,再度成為億萬富翁。

Bill Miller過去為掌管Legg Mason Value Trust的基金經理,如今為管理規模超過 25 億美元(約700億元新台幣)的對沖基金 Miller Value Parters 創辦人,當時管理的基金連續15年勝過標普500指數,但在2008年金融危機後,Bill Miller押注貝爾斯登(Bear Stearns)、美國國際集團(AIG)、房地美(Freddie Mac)等被視為隱藏巨大問題的標的,事實證明,Bill Miller的確踩雷,導致Legg Mason Value Trust2008年嚴重虧損55%,管理資產規模從770億美元掉至200億美元。

據《商業內幕》報導, Bill Miller在1997年亞馬遜上市後,就開始投資,並在亞馬遜於網路泡沫破滅後加大持股比重,僅管在2008年金融危機後,不少投資人贖回資金,導致Bill Miller必須賣出持股彌補缺口,但他也在同時買進亞馬遜的看漲期權。Bill Miller在亞馬遜不到40美元股價,一度抱到3300美元,這也讓他成為創辦人貝佐斯與他前妻之外,亞馬遜第三大個人股東。

Bill Miller表示,他也在早期就買進比特幣,現在的價值甚至超越亞馬遜持股。Bill Miller在比特幣1顆僅200美元至300美元就開始買進,平均成本價只有500美元,等於是獲得100倍的回報率。

此外,Bill Miller接受《CNBC》報導指出,今年初相當火熱的迷因股GameStop,Bill Miller資產管理公司旗下某檔基金,成本約為4美元左右,該檔股票最熱一度達到483美元,隨後股價回落至50美元區間,該檔基金也默默出掉了該標的。Bill Miller表示,Reddit論壇太過狂熱討論這檔股票,無法認真透過基本面去分析,相較之下,比特幣在加密貨幣市場所擁有的信用度,目前市場對其需求也是大於供給。

(中時新聞網)