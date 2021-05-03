華航諾富特飯店新冠肺炎群聚感染事件擴大，彰化縣衛生局經清查發現彰化縣有15人曾在4月15日後入住，已緊急通知居家隔離並採檢，目前15人一採均為陰性，將待14天隔離期滿、7天居家自主健康管理後，二採陰性才能解除隔離。

華航機師染疫擴及諾富特飯店工作人員發生群聚感染事件，疫情擴大延燒，規模已超過衛福部立桃園醫院，引發全國關注；憂心社區感染防線破功，指揮中心和民眾全都高度戒備。

彰化縣衛生局接獲通報後進行清查，發現在疫情傳播高峰期間，曾有15位彰化縣民入住諾富特飯店，已全數通知進行居家隔離。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，這15人一採結果皆為陰性，亦無相關呼吸道症狀；根據觀察，這波疫情應為感染力較強的「英國變異病毒株」，防疫人員將持續密切觀察，也呼籲民眾此波疫情來勢洶洶，出入人潮眾多之公共場所，務必戴口罩、勤洗手消毒。

葉彥伯指出，中央撥給彰化縣6500劑AZ疫苗，目前施打率緩步成長，總計公費、自費施打1600劑，為了確保自身健康，他鼓勵民眾可踴躍自費接種疫苗；由於防疫旅館人員身處第一線，他也建議最好全數都施打疫苗，保護自己也保護他人。

(中時 )