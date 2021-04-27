金門深夜飆車噪音干擾，金城分局鎖定學生和年輕族群，4月拿出73件的取締成果。警方透露1名國中生同時涉有無照、改裝車和驗車問題，面臨新臺幣1萬3800元的罰鍰外，還連累監護人一起參加道安講習，讓他當場含淚說道：「下次真的不敢了!」

警方指出，最近常有民眾反映改裝車輛在街道呼嘯來去，深夜擾人清夢外，也對其它用路人帶來安全威脅。其中又以無照的學生和年輕族群為主，縣警局因此列為重點工作項目，加強機動巡邏，希望有效遏阻歪風。

金城分局4月執行專案取締，目標鎖定學區周邊路段，動員大批警力運用口袋戰術包抄攔檢，至今共查獲73件，其中以無照駕駛41件最多、改裝車輛26件居次。

警方指出，不當改裝車體、電氣設備，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。另無照駕駛可處新臺幣6000元以上1萬2000以下罰鍰外，還須參加道路交通安全講習，且車主也須連帶處罰。

警方強調，這項專案工作不是五分鐘熱度，未來仍將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，搭配監理單位強力執行，以具體成果來回應鄉親的期待，還給大家一個安寧、安全的生活環境。

(中時 )