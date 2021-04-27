紛擾多年的美麗灣渡假村開發案，去年經仲裁判定台東縣政府要以6.29億元買回建物，縣府已在4月支付第1期款4億元，預計2到3個月內完成點交；至於停擺近5年的杉原海水浴場，正進行施工修繕，可望於今年7月前開放。

台東美麗灣渡假村開發案去年10月仲裁結果出爐，台東縣政府判賠付開發廠商6.29億買回主建物，縣府也旋即在去年10月26日卸下美麗灣招牌，並且正名回歸「杉原灣」。

依仲裁結果，縣府必須在今年6月底前交付6.29億元給美麗灣渡假村公司，雙方協議分2期完成付款可免利息，縣府也出售縣有地籌款，並在4月初支付第1期款4億元，同時取得產權移轉。

縣府表示，26日已進入點交程序，由於渡假村建物龐大，將透過建築師公會協助，可能要花2到3個月才能完成點交，點交無誤後，將在6月底前支付2.29億元餘款。

不過買回美麗灣建物的程序，以及未來如何使用，外界還有不同的聲音，有人主張違法就該拆，也有遊客建議可好好運用，發展台東的觀光；縣府表示，未來建物運用，將廣徵各界意見，做最妥適的安排。

此外，因美麗灣仲裁案停擺近5年的杉原海水浴場，已完成管理維護廠商招標，由於木棧道等周邊設備都已經毀損，目前正在進行施工修繕，台東唯一而且是由公部門管理的海水浴場，可望於暑假前開放，讓民眾在今年夏天有安全的戲水場所，

杉原海水浴場除了開放游泳，也開放非機械力器具如潛水、獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板及風箏衝浪等水上活動，開放管制範圍面積約100x100平方公尺，屆時將配置8名救生員，爾後開放時間為每年4月1日到9月30日止。

(中時 )