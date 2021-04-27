美國總統拜登將在本月赴國會進行首次演說，然而，預計同時發表的美國家庭計畫法案，約1.8兆美元規模，將以提高富人稅來支援，導致市場憂慮四起，但美國國家經濟委員會 (NEC) 主任Brian Deese強調，門檻將限於年收入100萬美元以上的美國民眾提高資本利得稅，預計影響美國50萬戶家庭，約0.3% 納稅人受到影響。隨著科技巨頭財報即將開出，美股周二(27日)開盤上漲49.44點、以33,932.13點開出，電動車大廠特斯拉股價下跌超過3%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌46.94點或0.14%、暫報33,934.63點；標普500指數下跌2.03點或0.048%、暫報4,185.59點；那斯達克指數上漲14.63點或0.10%、暫報14,153.4點；費城半導體指數上漲12.74點或0.39%、暫報3,263點。

4大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌16.45美元或2.23%、暫報721.75美元。台積電ADR股價下跌0.83美元或0.68%、暫報120.67美元；聯電ADR股價下跌0.40美元或3.57%、暫報10.79美元。英特爾股價下跌0.28美元或0.48%、暫報58.48美元；AMD股價上漲1.13美元或1.33%、暫報86.54美元；NVIDIA股價上漲1.80美元或0.29%、暫報620.92美元。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)即將召開4月的利率決策會議，貨幣政策是否調整將成為市場關注焦點。

特斯拉率公布2021年第一季財報，合併營收103.9億美元、每股盈餘0.93美元雙雙優於市場預期，比去年同期增長74%，獲利達到破紀錄的4.38億美元，另外監管信用（即碳排放監管額度）收入達5.18億美元，同時投資比特幣也為特斯拉帶來1.01億美元的收入。

在比特幣和監管信用的推動下，特斯拉營收輕鬆地超出公司預期，但服務中心僅增成長28％，移動維修隊同樣僅增長了22％，代表車主面臨漫長的維修等待時間。不過，特斯拉執行長馬斯克在財報視訊會議上表示，汽車晶片短缺問題獲得初步解決，已與新的供應商合作，但今年供應鏈短缺仍是特斯拉需要面對的挑戰。

(中時新聞網)