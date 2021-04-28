華航機師這波疫情來勢洶洶，目前篩檢陽性率達萬分之64，較先前彰化萬人血清調查的8.3與北榮的5高出數倍。新北市長侯友宜28日在防疫會議表示，新北目前也有追縱列管幾個個案，這波疫情沒有想的這麼簡單，台灣到底有多少漏網之魚真的要嚴肅面對，他也呼籲中央資訊要盡快給地方、疫調要快、採減量更要擴大，才能真正面對事實。

侯友宜說，華航機師這波疫情擴大採檢後，有的已經感染過有抗體，但什麼時候感染、感染源在哪都不得而知，這是非常嚴重的警訊，國門到底還有多少人因為沒有檢疫出來，又有無傳播力。

侯友宜說，面對本土感染源，中央CDC面對這波疫情不能掉以輕心，更該提醒全民嚴肅面對，光是足跡經過台北也到過桃園，但在大生活圈下「怎麼可能沒有新北？」，中央有通報新北追蹤列管幾個個案，真正危機沒有過，「這一波沒有我們想的那麼簡單」。

侯友宜說，今天看媒體報導，這波採檢900多人，陽性率高達萬分之64，是先前彰化與北榮調查的數倍， 地方尊重中央，但中央資訊要更公開、更透明，隨時把狀況通知雙北、桃園、基隆。

侯友宜說，疫情資訊要來得快、不能慢，隨時有狀況隨時通知，更重要讓疫調要同步精準掌握整個狀況， 被檢測出有抗體的人，家族有沒有被感染到？範圍多大？有沒有涉及到學校？

侯友宜說，中央都說「沒有相連性」，沒有到本土感染，指揮中心說什麼他選擇相信，他相信要同心齊力合作、資訊要快、疫調要快、採減量要足，提醒中央更嚴肅面對，地方跟中央站在同一陣線，把漏洞補起來，避免本土感染擴大。

侯也要求教育局落實三級防疫與五健康原則，很多場館該採實名制就要實名制，該戴口罩就要帶，祈福繞境該縮小規模就要縮。

(中時 )