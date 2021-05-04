苗栗縣3日晚間通報出現5個疫情接觸者，雖都已在防疫旅館隔離中，苗栗縣長徐耀昌4日上午主持縣務會議指示，將縣疫情指揮中心提升至1級開設，並提高防疫旅館查核，由每月1次提升至每周1次，並加強配戴口罩場域由8大場域擴大至高感染傳播人潮，如夜市、菜市場等。

苗栗縣政府衛生局3日晚間發布最新疫情通報，在華航機師及諾富特旅館事件中，中央疫情指揮中心所匡列的接觸者中，苗栗縣有出現5位接觸者，其中2位是華航機師事件接觸者，另3位是諾富特旅館接觸者，是1對夫妻和1位小孩，1家3口，目前5人均在防疫旅館隔離中，都採1人1戶居家隔離，目前5人都健康無症狀。

4日上午，縣長徐耀昌在縣務會議中指示，除了強力宣導民眾口罩戴好戴滿、勤洗手，做好自我防護，也請業者善盡管理責任，配合政府防疫政策，落實實聯制、量測體溫及人數控管，提高清消頻率，縣府針對八大場域加強稽查勸導，籲請民眾與業者全力合作齊心抗疫，共同維護縣內防疫安全。

苗栗縣政府針對華航機師及諾富特防疫旅館等事件，自即日起縣疫情指揮中心提升為一級開設。提高防疫旅館查核頻率由每月定期查核一次，提高至每周一次，必要時增加不定期查核。配戴口場域擴大，由八大場域擴大至高感染傳播風險人潮擁擠場域，如夜市、菜市場等。

(中時 )