近來因華航與諾富特飯店疫情擴大，家長憂心子女在校防疫情形，投訴台中市私立曉明女中還進行全校的群聚朝會，要求學校暫停被拒絕，批評罔顧學生安全。市府教育局副局長葉俊傑4日表示，曉明女中已減少為朝會一周一次，各校都依照防疫規定，校方並未違法。

有家長抱怨曉明女中至今還維持數百人的朝會，無視疫情，焦急的向校方抱怨，曉明女中以朝會已減少為一周一次，且都要求學生保持社交距離及戴好口罩，符合防規定。

葉俊傑表示，有家長反映曉明女中集會防疫的問題，台中市所有學校在防疫措施，都規定學校師生進行校園之前，一定要量體溫戴口罩，配置的耳溫槍或是紅外線感應，都已經配置擴大到集會場所。

葉俊傑說，針對集合集會，學校沒有全面禁止，但是希望能學校能夠減少次數，如果不是要公告周知，盡量用廣播或是校務會議的方式轉達，減少集會的次數。

「以台中市目前的防疫層級並不像北北桃那麼的緊張」，葉俊傑強調，台中市目前還是按照中央指揮中心的規定，做好超前部署防疫的規定，台中市明天即要舉行中央跟地方針對這次北北桃防疫會議，那如果有進一步升級防疫的要求跟措施，會請各校配合。

(中時 )