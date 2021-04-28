「國人投資習慣大逆轉！」元大投信研究團隊指出，2021年第一季台股定期定額扣款金額69.94億元，年增率高達117%，遠高於台股基金規模年增幅，顯示相較於過去國人習慣短線、單筆進出的投資模式，現在已有愈來愈多人選擇以長線、分批定期定額方式投資台股。

「靠基金存股」的台股投資趨勢在今年相當明確，元大投信研究團隊分析主因有二，首先，「長線看好台股」：儘管台股已來到萬七之上，但不論從經濟數據、產業基本面、資金流向等各面向皆可為台股帶來支撐，近來台股大盤更是屢屢突破新高，更讓投資人對台股深具信心，與其擔心點位、錯過進場時機，投資人更傾向以定期定額方式分批投入，不必擔憂因此錯過台股成長契機。

其次，「台股基金市場劃時代改變」：隨著市場發展，基金商品也愈發多元，進而促進整體基金市場向前推進，尤其去年公募基金龍頭－元大投信特別針對退休族群量身打造的退休金融商品「元大台灣高股息優質龍頭基金」，模擬退休後的現金流需求，規劃每月配息與年終配息機制，更是吸引存股族目光，不論是定期定額扣款人數或扣款金額均雙雙增長，今年以來增幅便分別達到46%與82%。

(時報資訊)