期富邦VIX(00677U)ETF已分別獲金管會、台灣證交所核准清算及下市，該基金期貨信託契約終止日為110年6月4日、清算基準日為110年6月15日。
富邦投信指出，依據該基金期貨信託契約規定，信託契約終止前一個月，得不受投資於標的指數成分期貨契約價值不得低於該基金淨資產價值之70%之限制，故富邦投信擬自5月26日起平倉該基金持有之投資部位，並預計於6月1日完成所有投資部位平倉。
(時報資訊)
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期富邦VIX(00677U)ETF已分別獲金管會、台灣證交所核准清算及下市，該基金期貨信託契約終止日為110年6月4日、清算基準日為110年6月15日。
富邦投信指出，依據該基金期貨信託契約規定，信託契約終止前一個月，得不受投資於標的指數成分期貨契約價值不得低於該基金淨資產價值之70%之限制，故富邦投信擬自5月26日起平倉該基金持有之投資部位，並預計於6月1日完成所有投資部位平倉。
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