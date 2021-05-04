美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會1日登場，這場全球投資人年度盛會，各界關注在新冠疫情延燒一年後，全球投資環境未來趨勢，除了巴菲特，副董事長孟格（Charlie Munger）也發言評論，其中都提到去年散戶投資熱潮，點名零佣金的線上券商羅賓漢（Robinhood），並稱這導致短期股市成為散戶的賭場。這番言論引來羅賓漢不滿，痛批這段話侮辱新一代投資人。

根據《YahooFinance》報導，羅賓漢公關負責人萊姆希（Jacqueline Oritz Ramsay）周一發文表示，如果去年的事件對所有投資人有所啟發，就是人們已經厭倦巴菲特、孟格所說出的投資聖言。萊姆希強調，在羅賓漢，我們不會坐視不管貶低他人來控制他們的經濟生活控制權。

羅賓漢的零佣金交易平台，讓投資人現在不需要數千美元就可以開始投資，零碎股份可以使資金較少的投資人交易股票。根據《華爾街日報》報導，羅賓漢今年第一季的「客戶訂單流回饋」（PFOF）季增2倍、營收達3.31億美元，較去年9100萬美元更是翻了好幾倍。PFOF為羅賓漢下單給證券造市商，造市商付錢給羅賓漢的回扣，這使得客戶可以不用交付手續費，進而推進更多投資資金流入，因此備受爭議。

除了羅賓漢，另外一家線上券商eToro同樣打著零佣金，但透過差價合約(CFD)交易之間的點差賺取利益，還有槓桿交易等方式吸引大量投資人，但日前Archegos進行高槓桿操作，且採CFD交易，但只要市場風向轉變，股價下跌所放大的虧損導致Archegos的標的遭斷頭，引發多家投行出現虧損，投資市場的金融系統性風險也被攤在投資人眼前。

巴菲特在股東大會指出，羅賓漢這類的線上券商協助更多新手投資人用更低成本進場，基本上就是一種賭博，雖然沒有違法、不道德的地方，但在富裕社會會看到人們洩露賭博天性，這實在不值得欽佩，還稱說想看看羅賓漢的S-1表格。

不過，羅賓漢也強調，如今美股散戶投資發展蓬勃，主要是科技便利性所致，羅賓漢正是透過提供平台的行為擴及普及性，讓資金少的投資人不再被限制於門外。

與巴菲特相比，孟格所使用的言詞更為強硬，他指稱這類券商所使用的無佣金交易是種「骯髒的賺錢方式」，這比發行在各州的樂透購買更為簡單，但這種方式會使善良的好公民遭到欺騙。

(中時新聞網)