美國證券交易委員會（SEC）正考慮加大對特殊目的收購公司（SPAC）交易狂潮的打擊力度。外媒據三位知情人士透露，美國證券監管機構正在考慮推出新規定，以限制上市的空白支票公司發佈增長預測，並明確這類公司在何種情況下方有資格獲得某些法律免罰保護。

路透報導，SEC擔心這種透過SPAC進行的上市交易將為投資者帶來風險。SEC本月早些時候建議，SPAC發行的認股權證在會計處理時應被記錄為負債而不是股權，之後SPAC市場已經開始失去動能，正在考慮中的新規可能會加劇這種放緩趨勢。

SPAC是近年來華爾街最大淘金熱潮。SPAC屬於空殼公司，它們上市籌資後，會收購一家非上市企業，讓後者「借殼上市」，從而使目標公司繞過首次公開發行（IPO）更繁瑣的監管審查。

大陸樂視網創辦人賈躍亭另起爐灶的造車企業法拉第未來（FII），2021年即是透過SPAC的方式，在美成功掛牌。

Dealogic資料顯示，2021年迄今，在美國上市的SPAC已經籌集了創紀錄的1,000億美元資金，SPAC並購交易價值達到創紀錄的2,630億美元。

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