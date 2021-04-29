全球潮玩集合店TOP TOY於4月28日，上海舉辦「重構與鏈結」2021品牌戰略暨新品發佈會。TOP TOY創始人、CEO孫元文表示，據《2021年第一季度中國潮玩行業發展現狀及市場調研分析報告》顯示，中國潮玩行業占全球比例從2017年的11.18％增長到2020年19.17％，有望發展成為全球潮玩消費的核心市場之一，觀察到2020年天貓潮玩消費使用者規模比2019年增長100倍。

此外，孫元文也發佈全新的品牌戰略，並首次推出Twinkle、Tammy、Yoyo等原創潮玩IP。據TOP TOY品牌資料顯示，其用戶結構分布中，女性消費者達52％，男性消費者占48％，性別比例保持均衡；年齡跨越Z世代和主流家庭群體，改寫潮玩市場以往以15至35歲女性為主的市場特徵。

據經濟觀察網引述孫元文表示，中國正在進入新的消費時代，應叫做「新消費品牌時代」，認為過去很長的一段時間內，中國潮玩消費者被日本、歐美品牌深深影響，特別是上一代人的消費行為習慣。但從現在開始甚至未來10年，會有很多本土新消費品牌影響這一代人和下一代人。

(旺報 )