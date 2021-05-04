科思創繼續保持成長聲勢，2021年第一季度，在需求持續回升的背景下，業績表現顯著好轉。核心業務銷售量同比增長5.3％，主要歸功於亞太地區需求的強勁復甦。第一季度淨利潤增至3.93億歐元，自由營運現金流量（FOCF）上升至3.18億歐元。

得益於平均銷售價格的提高，第一季度銷售總額同比增加18.8％，至33億歐元；綜合銷量增加以及其他因素，稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）達到7.43億歐元，幾乎為去年同期（2.54億歐元）的三倍。依此，第一季度淨利潤增至3.93億歐元（去年同期 : 2,000萬歐元），自由營運現金流量（FOCF）上升至3.18億歐元，較去年同期（-2.49億歐元）增加約6億歐元。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，科思創2021年的開局非常成功，我們對接下來一整年的情勢保持樂觀態度，要將此聲勢延續至面向未來新策略的貫徹執行中。同步，公司也正積極發展循環經濟，因為我堅信，永續性的未來離不開我們的材料。

2021年2月科思創發布了名為「永續未來」的全新企業策略，以客戶為中心和永續性成長是該策略的核心。作為貫徹執行該策略的一部分，集團計畫自2021年7月1日起，將其業務重組為七個營運業務實體。這些業務實體按照其各自的關鍵成功因素進行劃分，以滿足來自客戶和市場的特定需求。公司也因此能夠有系統地將技術、產品與客戶需求相呼應，同時更加專注於效率和永續發展。未來，科思創業務將分為兩大領域，「功能材料」及「解決方案和特殊化學品」。

由於業務發展超出預期，科思創於2021年4月13日上調了對2021財年的預測。集團目前預計EBITDA將處於22億至27億歐元之間，自由營運現金流量介於13億至18億歐元之間，已動用資本回報率（ROCE）則在12～17％之間。科思創維持針對核心業務銷售量的增長預測，為10～15％之間，其中6個百分點歸功於對帝斯曼樹脂和功能材料業務（RFM）的收購。該收購於2021年4月1日完成，目前處於整合階段。

財務長陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer）表示，我們以強勁表現開啟新的一年，市場對於科思創產品的需求仍顯龐大，我們也因此受益，收穫非常好的利潤。於2021會季年度，我們在所有區域的營運將重回成長軌道，並進一步強化科思創的領導地位。

今年以來公司與產業及科技研究領域之合作夥伴攜手，為其創新型二氧化碳技術開發出更多應用領域。透過該技術，科思創能夠以二氧化碳替代20％的化石原材料，生產高價值的塑膠前體材料。最新研究成果包括基於二氧化碳製成的新型界面活性劑，可應用於清潔劑等多種日常用品。未來，該基於二氧化碳的永續材料，還可應用於製造房屋建築的隔熱板、運動鞋和滑雪靴內襯的軟質泡棉材料。

於可再生能源領域，科思創實現了又一里程碑，公司與能源供應商ENGIE達成協議，自2021年4月1日起，科思創位於比利時安特衛普基地，約45％的生產所需電力將來自ENGIE陸上風電場，這是科思創集團簽署的第二份綠色能源供應合約。其實早在 2019年12月，科思創即與沃旭能源達成協議，後者自2025年起將透過海上風電，滿足科思創位於德國各處生產基地的大部分用電需求。

科思創堅持投入、研發各種新型回收技術，旨在持續降低其材料產品的碳足跡。於2021年3月起，科思創在德國利物庫森基地啟動了一個試點工廠，進行化學回收床墊中的軟質聚氨酯泡棉。公司的目標是實現廢棄軟質泡棉化學回收技術的工業化，並將由此獲得的原材料再次推向市場。

2021年第一季度，聚氨酯事業體之核心業務銷售量，同比上漲2.5％，亞太地區的增長，完全抵消了其他地區之產品供應受限，及由此對潛在增長所造成的負面影響。尤其因得益於利潤提升和有利競爭局勢，該事業體銷售額成長30.7％，至約17億歐元；EBITDA 也在第一季度由於銷售價格提高而大幅攀升至4.43億歐元（去年同期 : 5,000萬歐元）。該事業體利潤因變動薪酬上升及產品成本的短暫上漲而減少。

聚碳酸酯事業體第一季度之核心業務銷售量同比上漲11.6％，得益於需求持續反彈以及核心業務銷售量不斷增加，尤其是亞太市場。銷售額增長21.3％，至8.89億歐元，主要歸功於因有利競爭局勢，所帶來的平均銷售價格上漲及銷量增加；EBITDA增長至2.22億歐元（去年同期：1.09億歐元），該事業體利潤因變動薪酬的增加而減少。

塗料、黏著劑和特殊化學品事業體之核心業務銷售量同比成長7.1％，亞太地區表現尤其出。因第一季度原材料供應緊張影響了產品供給和增長機會，得益於核心業務銷售量以及銷售價格上漲的正面影響，該事業體第一季度銷售總額增長4.0％，至5.95億歐元。而EBITDA下降至1.14億歐元（去年同期：1.3億歐元）。該事業體利潤的減少主要是來自於變動薪酬的增加，但銷量增加及售價提高對盈利帶來了正面影響。

(工商 )