原物料漲價題材熱燒，食品股無畏台股回檔修正，大統益(1232)、福壽(1219)、福懋油(1225)、台榮(1220)、愛之味(1217)、興泰(1235)全數鎖漲停，帶動多頭人氣，泰山(1218)、大成(1210)跟進飆漲逾5%，帶動食品指數逆勢揚升逾2%，成為盤面上的人氣焦點。

2020年下半年開始，國際大宗原物料開始起漲，全球缺櫃危機未解，更讓市場供需失衡，推升價格水漲船高，再加上氣候影響巴西及美國等產區，芝加哥黃豆、玉米、小麥期貨價格近日盤中都漲到至少8年來的高點，目前天氣異象還沒有回緩，市場人士預期，國際大宗原物料價格恐將會持攀升。

福壽首季因有春節旺季，油脂、肉品市場需求高，法人預估首季營收及獲利表現可期，不過，缺櫃聲浪四起，近期黃小玉價格登上8年新高，能否順利轉嫁還需要觀察，都將成為營運的挑戰點。

國內最大油脂廠大統益首季合併營收48.43億元，年增18.88%，受惠毛利率大增，歸屬於母公司稅後淨利4.89億元，年增83.53%，EPS3.05元，首逼近去年上半年獲利。日前董事通過擬每股配發6元現金股利。

(時報資訊)