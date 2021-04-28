台中7歲黃姓男童遭柔道教練重摔瀕腦死，事發後均由父親對外說明病況。男童母親經過一周心力交瘁，28日出面說明孩子的病況沒有太大進展，盼天降奇蹟，「上禮拜早上送孩子去上學，他在校門口回頭跟我說媽媽再見，晚上就變成這樣子了...」字句如刀割，令人鼻酸。

黃母一早在市議員陳清龍與友人陪同下露面，她雙手緊握、面容憔悴，先說明孩子病況沒有太大進展。黃母還原當天接獲電話趕赴醫院，孩子已經躺在病床上昏迷，醫師只給她5分鐘時間考慮要不要開刀，開完刀，「傷得真的很重、很重，現在只有等待奇蹟而已...。」黃母話才說完，淚如雨下。

事發至今，黃母天天早上到醫院陪伴男童，除撥放師長講故事、同學的加油錄音，還帶來男童睡覺必抱的傑尼龜布偶。黃母說，她與孩子約定如果表現棒棒，假日會開放玩1小時switch，現在沒辦法玩，上網找相關影片播給他聽，離開時會特別叮嚀「我會問護士阿姨喔，如果表現棒棒明天再給你玩1小時。」

至於孩子有無反應、回饋？黃母不斷搖頭表示「都沒有」，希望天降奇蹟，並提到，上禮拜早上送孩子去上學，他在校門口回頭跟我說「媽媽再見」，晚上就變成這樣子了......。字字句句如刀割在母親心上，令人鼻酸。

是否對教練具體求償？黃母表示，現在心思都在孩子身上，沒有特別去想，全心全意祈禱，希望在孩子身上看到奇蹟。黃母表示，事發當時是舅舅打199叫救護車，請其他家長報地址，教練根本沒有作為，還一直撒謊，都沒有作為、都沒有作為，

市議員陳清龍表示，很遺憾發生黃小弟案例，運動局、教育局應檢討台中市體育總會轄下各個單項委員會的教育訓練、運動單項是否有合格教練，訓練課程相關安全、年齡等都要有審慎審查機制，避免類似悲劇再發生。

(中時 )