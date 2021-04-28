新加坡央行今天公布報告指出，隨著各國推動刺激經濟措施及疫苗接種，全球經濟成長可望於今年第2季加速，但各國復甦的速度不一；預計2021年全球經濟成長將達到6.2%。

星國央行「新加坡金融管理局」（MAS）今天發表宏觀經濟檢討報告。內容指出，隨著世界各國推動刺激經濟措施及疫苗接種計畫以逐步重啟經濟，全球經濟成長可望於今年第2季加速，不過各經濟體復甦的速度不一，將取決於疫苗接種速度及經濟政策等因素。

報告指出，整體來說，預計2021年全球經濟成長將高達6.2%，2022年則放緩至成長4.7%。

另外，根據金管局報告，星國經濟在2020年第3季強力反彈後，成長動能在最近兩季有所減緩，但經濟仍持續復甦，今年第一季國內生產毛額（GDP）幾乎已恢復至疫情前的水準。在外部需求增強下，新加坡短期經濟前景有所改善。

金管局預測，新加坡2021年全年經濟成長可望超過官方先前預測的正成長4%至6%範圍。不過，各產業的恢復情況不同，全球科技業的強勁表現有助製造業強勢增長；同時，包括航空及住宿業等受到疫情嚴重衝擊的產業將持續疲弱。

報告指出，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度升溫及更具傳染力的變異病毒株出現之際，國際旅行及早恢復的希望已變得渺茫。

此外，金管局表示，雖然預期新加坡下半年的核心通貨膨脹率將上升，但估計還是會保持在長期平均之下，因此維持寬鬆的貨幣政策仍然適當，當局持續新幣零升值的政策。（編輯：韋樞）1100428

(中央社)