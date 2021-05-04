聯邦準備理事會（Fed ）官員今天表示，美國經濟今年會從疫情後復甦，成長可能達7%，是1980年代初期以來速度最快。

法新社報導，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）在演說中表示：「經濟經歷有記憶以來最艱困的時期，度過疫情特別嚴峻的冬天，經濟深受其害之後，這是個讓人樂見的進展。」

他警告不要「過度反應」今年經濟復甦造成的價格飆漲，並預測2022年通膨會回到聯準會的2%目標。

威廉斯在這場對「女性住房與金融」（Women in Housing and Finance）年會發表的演說中表示：「我看好經濟現在會朝正確的方向前進，但要達到強健與全面的經濟復甦，我們還有很長的路要走。」他還說，要有更強勁的就業成長，才能達成經濟復甦。

他稱讚聯準會包括利率趨近於零等振興政策對經濟帶來正面影響，讓美國人得以買房與高價商品。

(中央社)