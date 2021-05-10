儘管上季全球需求強勁，但日本卻因抑制新冠病毒實施緊急狀態，進而傷到民眾消費能力，故上季經濟成長(GDP)可能因此出現大幅衰退4.6%情況。

除了經濟活動力被緊急狀態所打擊，疫苗接種率遲遲不能大幅提升，也是經濟成長如此萎靡的原因。大和總研(Daiwa Institute of Research)認為，與其說四到六月的第二季，日本景氣會出現V型反彈，還不如說可能會繼續萎縮下去。所以，日本政府會不會在五月以後，還繼續實施緊急狀態，這就至關重要了。

路透社預估，一到三月的日本GDP，季增年率約衰退4.6％，相較2020年第四季的大增11.7％，兩造差異可謂南轅北轍。若以季度相較，上季GDP也可能會季減1.2％。

日本官方版GDP數據，預定在18日公諸於世。

同時，民眾消費可能減少2.0％，因為緊急狀態限制，經濟活動也大受影響。

至於公司行號的資本支出，上季可望增加1.1％。不過，2020年第四季，這個數字卻是4.3％。

日本總研(Japan Research Institute)指出，出口與資本支出將持續恢復至水準以上，因為受到全球需求所推升，不過民間消費還是相當萎靡不振。

(時報資訊)