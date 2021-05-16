司法院因應雙北市地區疫情警戒提升至第三級，16日宣布司法部及位於雙北市地區的11個所屬機關之上班人員，自下周一(17日)起至28日2周內，擴大彈性上下班時間，以分散上下班人潮，避免疫情擴散。

司法院表示，中央流行疫情指揮中心15日宣布自即日起至28日止，提升台北市、新北市疫情警戒至第三級，以及行政院人事行政總處16日宣布居住雙北地區或在雙北地區上班之公務人員擴大彈性上下班措施。

因此司法院16日宣布，居住在雙北地區、或在司法院及位於雙北地區所屬機關（包括最高法院、最高行政法院、懲戒法院、法官學院、台灣高等法院、台北高等行政法院、智慧財產法院、台北地方法院、士林地方法院、新北地方法院、基隆地方法院）上班之人員，自 17 日至 28 日止，擴大彈性上班時間自上午 7 時 30分至 上午10 時止，彈性下班時間配合調整為自下午4時30分至晚間7時止，以分散上下班人潮，避免疫情擴散。

(中時 )