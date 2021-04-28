近二年全球經貿活動深受COVID-19疫情衝擊，出現結構轉變，經濟部國際貿易局針對我與馬來西亞之中小企業適時推出數位貿易能力線上培訓課程，歷時7週完成密集訓練，參訓學員對本次高水準、契合後疫情時代需求、針對當紅網路行銷方式之系統化免費課程高度讚賞，對於有志從事網路行銷但預算有限之中小企業甚有幫助。

透過本課程，700多位學員以遠距方式學習網紅行銷、AI社群商務、廣告投放、顧客數據平台、Line 2.0、搜尋引擎優化策略等網路知識，對運用人工智慧及大數據分析開拓電子商務的重要性有更多瞭解；師資陣容堅強，包括來自我國iKala、漸強實驗室、awoo及CloudAD等業界的先進，搭配課程實例，同時行銷台灣精品。

為使台馬雙方參訓中小企業更加瞭解雙方市場，結訓典禮特別針對參與度高及互動熱烈的台馬學員舉辦商機媒合活動，進一步協助我國中小企業開拓新南向市場，並使馬來西亞企業對我國產品、人才及技術留下深刻印象。

面對後疫情時代產業趨勢，本局將持續協助我國廠商推動數位轉型、鼓勵數位貿易人才交流，共同與業者迎接數位經貿新契機。

(工商 )