房市交易持續熱絡，被視為房市景氣風向球的五大銀行新增購屋貸款，今年第一季合計達1526.72億元，創下10年同期新高。兆豐金(2886)旗下兆豐銀強攻消金放款，今年第一季房貸新增撥款金額達370億元，佔五大銀行24%，和去年同期相比，更是呈現出雙位數成長，年增率達58%，帶動房貸淨增餘額排名全國第二，顯見自住剛性需求不減。

兆豐銀行統計資料顯示，桃竹區109年全年房貸撥款金額較108年大幅成長147%，亮眼表現冠於北、中、南各區；以撥款金額來看，桃竹區排名更擠下中區躍升為全台第二，僅次於大台北區。

根據兆豐銀行觀察，相較過去辦房貸只能走進傳統實體銀行，年輕族群申辦房貸更偏好透過線上平台與銀行接觸，以兆豐銀行的案量來說，統計109年全台各區民眾使用「房貸e把兆」數位化平台申辦並核准的房貸件數，桃竹區以成長率236%奪冠，其餘各區成長率排名依序為中區202%、大台北區161%、南區121%，兆豐銀行的數位化平台贏得許多年輕購屋族群認同，成功創造房貸佳績。

行政院主計總處公布的110年1月底全台老化指數達128.7，其中老化指數最低的前三名城市分別為新竹市(77.8)、新竹縣(80.9)、桃園市(88.8)；這三大年輕城市近年因重大建設陸續推動、重劃區開發題材不斷，吸引年輕人口移居就業，為房市買盤注入活力，帶動銀行新承做房貸量增加最為明顯。

(時報資訊)