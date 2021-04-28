證交所今年持續規劃與全省各地區社區大學合作，辦理50場次的「投資未來系列～社區大學講座」，自4月份開始辦理，各地社區大學學員均踴躍報名。

證交所表示，投資未來系列講座是主管機關金融知識普及計畫重要的一環，自97年起，與全國各地社區大學合作辦理推廣基礎金融知識，已具相當口碑。

值得一提的是，今年證交所結合社會關懷與公益，加強新住民、原住民及樂齡族等各族群金融知識宣導，不斷用心精進講座內容，除了原有金融知識基礎系列、進階系列主題外，新增樂齡主題，內容包括「樂齡理財怎麼做」、「防範金融詐騙保障投資權益」、「運用金融科技讓生活更便利」等，更將深入偏鄉辦理講座，提供民眾正確的投資理財觀念，擴大金融知識普及與深化，盡一份企業社會責任。

證交所指出，各社大講座以「可輕鬆、勿鬆懈」的防疫態度，採高規格防疫措施，要求上課學員實名制梅花座，全程戴口罩，務必確保防疫滴水不漏，保障講座可安全又順利地進行，在社大忠實粉絲的支持與講師的精闢解析過程，造就社大活動完善的開端。

今年度尚有多場社大講座將陸續於全國各地開辦，各場次時間及地點公告於「2021年金融知識普及計畫：投資未來系列～社區大學講座」專區；亦可由證交所「投資人知識網」報名。

(工商 )