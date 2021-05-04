香奈兒代言人瑪格羅比在奧斯卡頒獎典禮穿香奈兒高訂禮服走紅毯，豔冠群芳。（CHANEL提供）

香奈兒J12黑色陶瓷鑲鑽腕表，25萬3000元。（CHANEL提供）

香奈兒J12白色陶瓷腕表，21萬2000元。（CHANEL提供）

香奈兒代言人瑪格羅比 (Margot Robbie)繼代言香奈兒時裝、香水彩妝之後，如今將受邀代言香奈兒J12腕表，近日香奈兒搶先釋出她為J12 拍攝的平面形象照，至於她為J12拍攝形象影片則將會五月底曝光，詮釋時間在女人生命中所代表的意義，以及生命中每一個美好時刻。

身為香奈兒代言人的瑪格羅比，近幾年出席重要時尚場合或影展紅毯都穿香奈兒禮服，近日她監製的電影《花漾女子》 (Promising Young Woman)提名奧斯卡最佳原創劇本獎、最佳電影獎、最佳導演、最佳女主角和最佳剪輯等五項大獎，瑪格羅比穿上一襲香奈兒銀色花朵亮片高級訂製禮服、佩戴香奈兒珠寶走奧斯卡紅毯，豔冠群芳。

香奈兒J12形象影片將邀請九位女性一同代言，瑪格羅比即是其中之一，她說，能夠與這些極富啟發性的女性一起參與廣告拍攝宣傳，意義非凡，「對我而言，詮釋J12腕錶的意義，就是體會時間的寶貴，當須珍惜每一刻。」

(中時 )