1名餐廳女工讀生日前遇到訂位6人的桌子只坐了5人，上前詢問後，1名懷孕的女子說是留給過世丈夫的座位，讓她相當感動，她還看見該座位放著1隻穿軍服的泰迪熊，桌上還有1杯啤酒，她直呼「這是我見過最美的愛情吧」；有網友根據她的描述，推測該女客人就是日前台東志航基地殉職飛官羅尚樺的妻子，因羅妻經常在社群PO出類似照片。

該工讀生在Dcard上發文表示，她日前遇到1名客人訂位1桌6人，但當天只來了5個人，還有1個座位是空的，她因此上前詢問未到的客人是否需要先點餐或準備兒童餐具，沒想到這時1名懷孕的女客人則親切地回應「不是小朋友，那是走了的先生」，她當下感到相當後悔，不過她後來發現該女客人態度始終相當正面。

該工讀生說，「全程點餐都可以感受到那位媽媽對生活依然抱持著熱情，舉手投足間都帶來正向的力量，其他貴賓也都很有禮貌，並沒有因為我失禮的問題而導致不愉快」，她還看到空著座位上放了1隻穿著軍中制服的泰迪熊，女客人還為丈夫點了1杯啤酒；看到此場景，原PO忍不住泛淚表示，「發自內心的感受到她的美麗與勇氣，相信她會帶著即將到來的小孩，和全家人一直很幸福的過下去，這大概是我見過最美的愛情吧」。

原PO發現空的座位上有1隻穿著軍服的泰迪熊，網友推測女客人就是殉職飛官羅尚樺的妻子，因為羅妻也常在社群PO軍服泰迪熊的照片。（圖／翻攝自羅妻IG）

原PO發現空的座位上有1隻穿著軍服的泰迪熊，網友推測女客人就是殉職飛官羅尚樺的妻子，因為羅妻也常在社群PO軍服泰迪熊的照片。（圖／翻攝自羅妻IG）

有網友留言推測該女客人就是日前在台東志航空軍基地2架F-5E戰機碰撞墜海後，不幸殉職飛官羅尚樺的妻子；羅妻先前也在Instagram上多次PO出穿著空軍制服的泰迪熊，用以表示丈夫一直陪在她身邊，另張照片也寫下「一直都會有你的位置」，與原PO描述情況有多處雷同；其他網友則說「發自內心的感動」、「看到哭是正常的嗎」。

(中時新聞網)