國立海洋科技博物館海洋劇場平日不開放，假日人流控管。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

因應疫情升溫，國立海洋科技博物館於管區內，進行全面除菌消毒作業外，同時採取入館人流措施，即日起至6月8日，海洋劇場平日不開放，假日人流控管，每場僅限100人以下，後續會再視疫情變化調整。

海科館表示，因應疫情，即日起，全館提高防疫等級，館區電梯按鈕、扶把及廁所等，易碰觸點，皆加強消毒，每日提高消毒與清潔次數，並做清單確認，此外，疫情期間，每個月會執行全區全面的除菌消毒作業。

海科館也列出入館相關事項，請民眾務必配合，1、進館需配合執行實名制、量耳溫、戴口罩及噴酒精；2、進入海科館各餐廳，採隔開或梅花座；3、研習活動或課程用餐採餐盒，團膳區採塑膠隔板學員分隔用餐；4、假日提供的遊園車服務暫停接駁服務至6月8日；5、海科館職涯探索基地、生態廚房相關課程與營隊均暫停。

此外，海科館近期大型活動為減少群聚造成感染風險，許多相關活動將延期舉辦，確切延辦日期將視後續疫情走向另行宣布，其中包括5月15日美人魚藝術展演，延至6月12日、6月5日海邊聖食餐桌、海洋市集活動延期。

(中時 )